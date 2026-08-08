هل سيكون (ستارلينك) بديلا عن شبكات الإنترنت الأخرى في العراق؟

وقال عضو مجلس مفوضي الهيئة ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "خدمة (ستارلينك) لا تعد خدمة إنترنت اعتيادية، فهي ليست بديلاً عن خدمات الـWiFi أو الكيبل الضوئي، وإنما تمثل الإنترنت الفضائي الذي يستخدم حالياً في نحو 160 دولة حول العالم"، مؤكداً أن " لا يمكن أن يبقى بمعزل عن هذه التكنولوجيا".وأضاف أن "الكيبل الضوئي وخدمات الإنترنت التقليدي ستبقى متوفرة أمام المواطنين وبأسعارها الحالية"، مشيراً إلى أن "الحاجة إلى الإنترنت الفضائي قائمة، لا سيما لدى المؤسسات الكبرى مثل شركات الحقول النفطية في المناطق النائية، وكذلك في المناطق التي تفتقر إلى الاعتيادية".وأوضح أن "دخول الإنترنت الفضائي لن يؤدي إلى إلغاء الخدمات الحالية، بل سيبقى الإنترنت التقليدي متاحاً للمواطنين"، مشيرا إلى أن "توجه المؤسسات الكبرى نحو الإنترنت الفضائي سيؤدي إلى تقليل الضغط على الشبكات التقليدية، ما قد ينعكس إيجاباً على الأسعار ويؤدي إلى انخفاضها، الأمر الذي يصب في مصلحة المواطن".وبين أن "مواكبة التطور التكنولوجي أصبحت ضرورة، في ظل حاجة المواطنين والمؤسسات لهذه الخدمات"، مؤكداً "أهمية أن يكون العراق ضمن ركب الدول المتقدمة في هذا المجال رغم التحديات".