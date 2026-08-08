بالصور.. ازدحام خانق في المدخل الجنوبي لبغداد

وقال مراسل ان "مدخل السيطرة 75 في منطقة (المدخل الجنوبي لبغداد)، شهد ازدحاما خانقا صباح اليوم أدى الى امتداد طوابير السيارات لمئات الأمتار".وأضاف ان "الكثير من المواطنين اعربوا عن امتعاضهم لهذا التاخير الذي لا مبرر له"، مشيرا الى انهم "ناشدوا المسؤولين والقائمين على هذه السيطرة بالتدخل وتسهيل عبور المواطنين".وأشار الى ان "منافذ تفتيش السيطرة هي 5 الا ان المفتوح منها منفذين فقط".