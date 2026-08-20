القضاء يتنازل عن شكاويه ضد المحامين ويحظر لقب "القاضي" خارج هيكليته

وذكر إعلام القضاء، أنه خلال الجلسة تم تأبين نائب المتقاعد المرحوم كريم موحي جبر الذي وافاه الأجل، وترقية عدد من القضاة، بالإضافة إلى النقل والانتداب ومنح المناصب القضائية وإقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.كما ناقش المجلس موضوع استخدام لقب (القاضي) من قبل من سبق لهم العمل في القضاء وانتقلوا إلى العمل في إحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية أو المؤسسات الأخرى المنفصلة عن القضاء، وعملاً بقرار المرقم (66/اتحادية/2021) المؤرخ في 29 / 9 / 2021 المتضمن إلغاء الأمر التشريعي المرقم (88) لسنة 2004، أكد المجلس عدم جواز استخدام لقب (القاضي) من قبل من يشغل وظيفة أو منصباً خارج .ووجه مجلس القضاة بضرورة التعاون مع نقابة المحامين بما يمكنهم من تأدية أعمالهم بانسيابية، وبمناسبة (يوم المحامي) قرر المجلس التنازل عن الشكاوى المقدمة من المجلس (بصفته الوظيفية) بحق المحامين.