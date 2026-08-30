العراق والصين يبحثان إنشاء محطات توليد كهرباء بخارية وشمسية

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الكهرباء، علي سعدي وهيب، استقبل اليوم الأحد، سفير جمهورية الشعبية الجديد لدى ، شيانغ بوه، في مقر الوزارة، مقدماً له التهنئة بمناسبة تسنمه مهامه الجديدة".وجرى خلال اللقاء "بحث استكمال أعمال الشركات الصينية العاملة في العراق ضمن قطاع الكهرباء، والمضي في تنفيذ توجيهات رئيس بشأن التعاقد مع الشركات الصينية المصنعة والمتخصصة لإنشاء محطات توليد كهرباء بخارية وشمسية".وأكد الجانبان، على "أهمية توسيع آفاق التعاون في مجال الطاقة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية للشركات الصينية في تنفيذ المشاريع الكهربائية، بما يسهم في تطوير المنظومة الكهربائية وتعزيز قدراتها".من جانبه، أعرب السفير الصيني عن "حرص بلاده على مواصلة التعاون مع العراق ودعم تنفيذ المشاريع الكهربائية، بما يعزز بين البلدين في قطاع الطاقة".