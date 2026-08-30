التربية تصدر مجموعة توجيهات قبيل انطلاق العام الدراسي

وذكر بيان للوزارة، ان "وزير التربية ، وجه مديري للتربية الست في / ، بحضور للاشراف التربوي ومديري اقسام الملاك، بإجراء تسوية عادلة للملاكات التدريسية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد".وأكد "ضرورة إعداد خطة دقيقة لاحتياج المدارس من المعلمين والمدرسين لكل مادة واختصاص، ومعالجة الفائض والنقص، لتصل الملاكات الى المدارس التي تحتاجها فعلا".وشدد وزير التربية على أن "يكون التنسيب وفق الحاجة الفعلية وبعيدا عن المحسوبية، مؤكدا أن حق الطالب أولا في أن يجد مدرس او معلم اختصاصه داخل الصف، مع إنهاء الفائض ومعالجة النقص قبل بدء العام الدراسي".