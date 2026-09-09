رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: ما حققه الجهاز جاء ثمرة جهود وتضحيات متراكمة

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، ان "رئيس الفريق الركن التقى الأسبق الفريق اول الركن ، في لقاءٍ جسّد نهج التواصل المؤسسي لتبادل الرؤى والخبرات بما يسهم في دعم مسيرة الجهاز وتعزيز قدراته".وأضاف ان "اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام، واستعراض مسيرة جهاز مكافحة الإرهاب وما حققه من إنجازات في مواجهة العصابات الإرهابية، فضلاً عن مناقشة سبل الاستفادة من الخبرات المتراكمة في تطوير الأداء ومواكبة متطلبات المرحلة".وأكد رئيس الجهاز أن "ما حققه جهاز مكافحة الإرهاب من مكانة متميزة جاء ثمرة جهود وتضحيات متراكمة أسهمت فيها قياداته ومنتسبوه ودماء شهداءه الزكية وجراح ابطاله الميامين، عبر مختلف المراحل"، مشدداً "على أهمية مواصلة المنجزات بما يحافظ على جاهزية الجهاز وكفاءته في أداء واجباته الوطنية في حفظ عراقنا الحبيب وشعبنا الكريم".