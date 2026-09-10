السفير الفرنسي الجديد يقدم أوراق اعتماده في بغداد

وجاء في بيان للخارجية، "تسلّم وزير الخارجية ، نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الفرنسية لدى جمهورية ألكسندر غارسيا، وذلك في مبنى ".

وأشاد الوزير خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية العراق والجمهورية الفرنسية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، فضلاً عن توسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع جمهورية العراق، والعمل على تطوير مجالات التعاون المشترك، مشيداً بمستوى العلاقات القائمة بين البلدين، ومؤكداً استعداد لمواصلة دعم جهود تطوير التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة.