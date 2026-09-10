في البصرة.. اعتقال متهمين بعد انتحار شاب ضمن "رهانات مالية"

أعلنت ، عن اعتقال متهمين بعد انتحار شاب ضمن "رهانات مالية" في المحافظة.

وجاء في بيان للشرطة، "بعد ورود إخبار عن حالة انتحار لشاب في ، في حادثة بدت مرتبطة بظروف نفسية ومالية، إلا أن التعمق في أسبابها وملابساتها قاد مفارز إجرام إلى خيوط كشفت تعرض الشاب للاستدراج إلى ألعاب إلكترونية تتضمن رهانات مالية".

وأضاف البيان "وجّه قائد شرطة محافظة البصرة اللواء بضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة المراهنة الإلكترونية، ومتابعة الجهات والأشخاص الذين يستغلون الشباب عبر الترويج لهذه الألعاب والرهانات، فيما باشرت مفارز مكافحة الإجرام بجمع المعلومات والتحري عن تفاصيل حياة الشاب واتصالاته الإلكترونية".



وأظهرت نتائج التحري وفق البيان "دخوله في ألعاب وبرامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها (زينة لايف) و(لودو)، بعد استدراجه من قبل أشخاص يروّجون لهذه الألعاب ويشجعون على الدخول في رهانات مالية، من خلال إيهام المشاركين بإمكانية تحقيق الأرباح والفوز".



ولفت البيان الى أنه "مع استمرار الشاب في المشاركة، بدأت الخسائر المالية بالتراكم نتيجة الرهانات والتحويلات المتكررة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمته المالية والنفسية، وصولاً إلى واقعة الانتحار".



وتابع "بإشراف مدير قسم مكافحة إجرام البصرة واصلت المفارز المختصة إجراءاتها التحقيقية للوصول إلى الأشخاص الذين يقفون خلف عملية الاستدراج، فتتبعت خطوط التواصل والحسابات المستخدمة في الترويج ودققت المعلومات المتحصلة وقاطعتها مع تفاصيل التواصل مع المجنى عليه حتى تمكنت من تحديد هوية المروّجين وأماكن وجودهم".



وكشف بيان الشرطة أنه "بعد استكمال التحريات وتثبيت الأدلة تمكنت مفارز مكافحة إجرام البصرة من القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، محذراً من "خطورة الرهانات الإلكترونية التي تُقدَّم للشباب تحت غطاء الترفيه والربح السريع، فيما قد تتحول إلى باب للاستغلال واستنزاف الأموال وتراكم الديون والضغوط النفسية".