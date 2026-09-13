جامعة بغداد تحدد كليات قبول مخرجات التعليم المهني

وقال مدير والاتصال الحكومي في الجامعة، حارث بتصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن قبول مخرجات للدراسة الصباحية، يشمل الطلبة الأوائل منهم، وضمن التخصص المناظر أو القريب في ، وبحسب الاختصاص والنسب المحددة لكل كلية.وأردف أن من بينها تخصصات في كليات: الهندسة، والهندسة الخوارزمي، والإدارة والاقتصاد، على أن يكون الترشيح وفقاً للضوابط والأعداد التي تعتمدها الجهات المختصة، منوهاً بأن ضمن الكليات أعلاه يكون للدراسة الصباحية وللأوائل فقط، فيما يقتصر القبول لباقي الكليات، على الدراسة المسائية وبحسب المعدل.وتابع إبراهيم أن ضوابط قبول مخرجات التعليم المهني للدراسة المسائية للعام الدراسي الحالي، حددت لمسارات معينة وضمن قنوات القبول المباشر، إذ تتيح للطلبة الرياضيين من مرشحي ، التقديم إلى البدنية، كما ستتيح للموهوبين بمجال الفنون التقديم إلى ، ولنظرائهم بمجال الإعلام، التقديم إلى ، ووفقاً للنسب والشروط المحددة.وأشار إلى أن الضوابط تتيح لبعض خريجي الفروع الزراعية والصناعات الغذائية، وفق الفئات والنسب المحددة، التقديم إلى كلية علوم الهندسة الزراعية، فضلاً عن إتاحة التقديم لخريجي إعداديات التمريض إلى وفق الشروط والمعدلات المقررة، مؤكداً أن القبول لا يشمل جميع خريجي الدراسة المهنية، أو ضمن جميع كليات جامعة ، وإنما يخضع لنوع الفرع والتخصص المناظر وقناة القبول والنسب والمعدلات والشروط الواردة في دليل الطالب المعتمد للسنة الدراسية (2026–2027).