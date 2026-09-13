الدفاع المدني تخمد حريقاً بمعمل للنجارة في بغداد

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ ، أن " فرق إطفاء تخصصية تابعة لمديرية الدفاع المدني أخمدت حريقاً اندلع داخل معمل للنجارة بمساحة 400 في منطقة (كسرة وعطش) بالعاصمة ".وأضاف البيان، أن "الحادث نجم عن تماس كهربائي، حيث تمكنت الفرق من تطويق النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة"، مؤكداً "عدم تسجيل أي إصابات بشرية واقتصار الأضرار على الماديات".