العزم والإعمار يؤكدان أهمية الحوار بالتعامل مع الملفات المشتركة

وقال تحالف العزم في بيان، "استقبلت الهيئة القيادية لتحالف العزم، اليوم السبت، وفد لائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة السيد حيدر الفوادي، في لقاء تناول مستجدات المشهد السياسي وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "تبادل وجهات النظر بشأن تطورات المرحلة الراهنة، وأهمية استمرار الحوار والتنسيق بين القوى السياسية، بما يسهم في معالجة القضايا الوطنية ودعم عمل مؤسسات الدولة".



وأضاف البيان أن "الجانبين أكدا أهمية التواصل بين الكتل النيابية والقوى السياسية، واعتماد الحوار والتفاهم في التعامل مع الملفات المشتركة، بما يخدم مصالح المواطنين ويحافظ على استقرار البلاد".