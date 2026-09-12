تمديد إغلاق الشلامجة ساعة لمغادرة إيرانيين.. وسوريون عالقون يطالبون بحل

وقال مراسلنا، إن عدداً من الشاحنات السورية لا تزال عالقة في المنفذ، بينها شاحنات تنقل سيارات (ترانزيت) إلى .ونقل مراسل عن أحد سائقي الشاحنات قوله: "جئنا من إلى معبر ، وحولونا إلى منفذ الشلامجة، لكن لا يسمحون لنا بالدخول ولا يسمحون لنا بالعودة".