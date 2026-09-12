هيئة الاعلام الأمني: السماح للعالقين في منفذي الشيب والشلامجة بالدخول والخروج

وقال رئيس الهيئة الفريق في بيان ورد لـ ، انه "تقرر السماح للمسافرين العالقين في الجانبين بمنفذي الشلامجة والشيب الحدوديين، بالدخول والخروج".وأضاف ان "ذلك جاء بتوجيه من ".وناشدت عوائل عراقية، اليوم السبت، الجهات المسؤولة بضرورة إعادة فتح منفذي الشلامجة والشيب والسماح لها بالعودة.وقال احد العالقين في منفذ الشيب ان "المنفذ اغلق في الجانب العراقي ونحن متواجدين في الجانب الإيراني، وهناك عوائل مفترشة الأرض"، مشيرا الى ان "هناك مرضى بين العالقين".كما قال احد العالقين في منفذ الشلامجة ان "هناك الكثير من العوائل العراقية عالقة في المنفذ رغم ارتفاع درجات الحرارة"، مناشدا "الحكومة بإعادة العراقيين العالقين في المنفذ".