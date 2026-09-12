النزاهة: الحبس الشديد لمُدانين انتحلا صفة الانتساب إلى الهيئة وابتزّا مسؤولين بالأنبار

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "محكمة جنايات الثالثة، أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ بحقّ مُدانين؛ على خلفيَّة انتحالهما صفة العمل كمُوظَّفين في الهيئة وأرسلا رسائل تهديد وابتزاز إلى مسؤولين في ، وأوهموهما بورود اسميهما في اعترافات أحد أعضاء مجلس النوَّاب الموقوفين"، مُبيّنةً أنَّ "المُدانين ادَّعيا استطاعتهما غلق قضيَّة؛ مقابل الحصول على منافع ماليَّةٍ".وأوضحت أنَّ "محكمة جنايات الكرخ الثالثة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهمين، فأصدرت حكمها، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل".ممَّا تجدر الإشارة إليه أنَّ الهيئة سبق لها أن حذَّرت من محاولات استغلال حملتها في تعقُّب ومُلاحقة الفاسدين من قبل بعض المُبتزين ومُنتحلي صفة الانتساب إليها، داعيةً المُواطنين والمُؤسَّسات إلى عدم التجاوب مع أيّ شخصٍ يدَّعي الانتساب إليها خارج السياقات الرسميَّة، والإبلاغ عنه عبر الرقم المجاني للهيئة (154).