بيان رسمي بشأن اغلاق عدد من المنافذ الحدودية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "الجهات الأمنية المختصة باشرت بعمليات ترتيب إداري وأمني في عدد من المنافذ الحدودية، وهذا يستوجب إغلاقها".وأضافت انه "تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف العمل الاستخباري والتحقيق والتدقيق لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات التي حصلت في هذه المنافذ ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها".وتابعت "نود إعلام المواطنين والمسافرين بأن منفذَي والمنذرية مفتوحان أمام حركة المسافرين".