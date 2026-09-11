ضبط 47 طائرة مسيّرة و46 مقذوفاً في موقع مهجور بالانبار

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز من ضبط موقع مهجور في منطقة الـ35، كان يُستخدم سابقاً محلاً لتصليح إطارات العجلات، وعثرت بداخله على كميات من الطائرات المسيّرة والمقذوفات والمعدات المرتبطة بتشغيلها".وأسفرت عملية التفتيش عن "ضبط 47 طائرة مسيّرة (درون) و46 مقذوفاً معداً للربط والاستخدام مع هذه الطائرات، فضلاً عن أجهزة تحكم وبطاريات ومعدات ومواد أخرى ذات صلة في منطقة ال 35 في " .وتابعت، انه "جرى تأمين الموقع والتحفظ على جميع المضبوطات، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها التحقيقية والفنية لمعرفة مصدر هذه المواد والجهات المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول والضوابط".