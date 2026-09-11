التخطيط تكشف تفاصيل الإطار الاستثماري لموازنة 2027

وقال وكيل الوزارة ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن الإطار الاستثماري بُني على عدة خيارات، أبرزها احتياجات الوزارات والمحافظات، ونسب إنجاز المشاريع، وقدرة والجهات المنفذة على توفير التمويل، مبيناً أن الخيار المعتمد يركز بصورة أساسية على الإنجاز الفعلي للمشاريع خلال عام 2026.وأضاف، أن "الوزارة لا تؤيد إضافة مشاريع جديدة إلا في الحالات الضرورية، في ظل شح الموارد ووجود نحو 3 آلاف مشروع على مستوى الوزارات، مشيراً إلى أن المشاريع القريبة من الإنجاز والأكثر حاجة للمواطنين ستكون لها الأولوية".وأشار إلى أن حجم الموازنة الاستثمارية قيد المراجعة، متوقعاً أن يتراوح بين 20 و25 بالمئة من حجم الموازنة العامة، مع تخصيص جزء منها للقروض المستمرة والجديدة.