العراق يعيد 388 مهاجرا غير شرعيا من دولة عربية اﻟﻰ البلاد

وقال الصحاف في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "السفارة توافرت على معلومات تفيد بوجود أعداد من المهاجرين غير الشرعيين في شرق العاصمة ، في منطقة تاجوراء"، مؤكداً أن "تنسيقاً عالي المستوى يجري مع المعنية في حكومة في طرابلس، بهدف العثور عليهم وتوفير الحماية اللازمة لهم، استعداداً لاستكمال إجراءات عودتهم الطوعية إلى ".وأشار إلى أن "المنطقة التي يتواجد فيها المهاجرون تعد منطقة زراعية واسعة ومطلة على البحر، وتستفيد شبكات تهريب وتجارة البشر من هذه البيئة للإيقاع بالمهاجرين واحتجازهم".ولفت الصحاف إلى أن "السفارة تتابع بجهود استثنائية ونجحت في إعادة (388) مهاجراً خلال المدة الماضية، في ظروف معقدة رافقت عملية إعادتهم الطوعية".وأكد أن " في وحكومة إقليم ، ومن خلال وزارتي الداخلية والعلاقات الخارجية في الإقليم، تستمران بالتعاون مع السفارة لتشجيع العودة الطوعية والآمنة للمهاجرين، عبر توفير تذاكر السفر وإجراءات الاستقبال في ".وجدد الصحاف تحذيره للعوائل من "التعاون مع شبكات التهريب وتجارة البشر، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر لأمن وسلامة الشباب من المهاجرين، فضلاً عن تعرضهم لمساءلة قانونية مشددة من السلطات الرسمية في طرابلس".