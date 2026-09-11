بالصور.. اثار الدمار إثر انهيار سقف بناية قيد الإنشاء قرب جسر الصرافية

نيوز- محلي

تنشر نيوز، اليوم الجمعة، صورا للبناية قيد الإنشاء التي انهار سقفها قرب الصرافية .

ووفقا لمديرية الدفاع المدني فان "الحادث ادى الى عامل واصابة 12 اخرين.