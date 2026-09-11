المرور تنوه بشأن قطع طريق رئيسي

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنها "تنوه بشأن قطع شارع 14 تموز في ، ضمن المقطع الممتد من تقاطع (شارع بشار) ولغاية أبو شعير، ذهاباً وإياباً، لمدة ثلاثة أيام".وأوضحت المديرية أن "القطع يأتي لغرض تنفيذ أعمال إكساء الطبقة النهائية للطريق، مبينةً أن شارع الوفود سيكون طريقاً بديلاً أمام حركة المركبات".وأضافت أن "الشركة المنفذة ستقوم بوضع العلامات التحذيرية والإرشادية والعلامات الضوئية لتنبيه سالكي الطريق"، داعيةً المواطنين إلى "الالتزام بالتوجيهات المرورية واستخدام الطرق البديلة خلال مدة القطع".