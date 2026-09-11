في العراق.. الصيف والشتاء بيوم واحد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا على العموم وغائما جزئيا في الأقسام الشرقية من مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة فيها والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الاحد سيكون صحوا على العموم وغائما جزئيا في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة فيها والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق".واضافت ان "طقس يوم الاثنين سيكون صحوا على العموم والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق"، مشيرة إلى أن "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا على العموم والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق".