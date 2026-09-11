في الانبار.. اطلاق التقديم على 200 كشك العاطلين

وقال العمل والشؤون الاجتماعية في ، حميد الذيابي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته إن "التقديم على الأكشاك انطلق، ضمن مشروع يتضمن إنشاء 200 كشك في مركز بالقرب من ".وأضاف الذيابي أن "المشروع يستهدف العاطلين عن العمل ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 55 عاماً"، مبيناً أن "الأولوية في الاستفادة من الأكشاك ستكون للخريجين العاطلين عن العمل، فضلاً عن المسجلين على منصة مهن للباحثين عن العمل".وأوضح أن "من أبرز شروط التقديم أن يكون المتقدم من سكنة قضاء حصراً"، مشيراً إلى أن "المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط بإمكانهم مراجعة مديرية العمل والشؤون الاجتماعية وتقديم طلباتهم".وبين أن "موقع التقديم سيكون في مقر مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في قضاء الرمادي، بالقرب من محكمة الرمادي"، داعياً "الراغبين من الفئات المشمولة إلى مراجعة المديرية والاستفادة من فرصة التقديم على الأكشاك المخصصة لهم".وأكد الذيابي أن "توفير مثل هذه المشاريع يمثل خطوة مهمة في دعم العاطلين عن العمل، من خلال الانتقال من مرحلة البحث عن فرصة عمل إلى توفير مساحة لممارسة نشاط اقتصادي والحصول على مصدر دخل، لاسيما بالنسبة للخريجين والباحثين المسجلين ضمن قاعدة بيانات الباحثين عن العمل".وأضاف أن "مشروع الأكشاك يأتي ضمن توجهات والشؤون الاجتماعية لدعم الفئات الباحثة عن العمل، وتوفير فرص اقتصادية تسهم في تحسين المستوى المعيشي وتعزيز قدرة المواطنين على إقامة مشاريع وممارسة مهن توفر لهم دخلاً مستقراً".