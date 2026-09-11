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في الانبار.. اطلاق التقديم على 200 كشك العاطلين
محليات
2026-09-11 | 04:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
55 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أعلنت مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في
محافظة الأنبار
، إطلاق التقديم على 200 كشك مخصصة للعاطلين عن العمل في
قضاء الرمادي
، ضمن مشروع نفذته
وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع
مديرية بلدية الرمادي
، بهدف توفير فرص عمل ومصادر دخل جديدة للباحثين عن العمل.
وقال
مدير مديرية
العمل والشؤون الاجتماعية في
الأنبار
،
ياسر عبد
حميد الذيابي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
إن "التقديم على الأكشاك انطلق، ضمن مشروع يتضمن إنشاء 200 كشك في مركز
قضاء الرمادي
بالقرب من
النادي الملكي
".
وأضاف الذيابي أن "المشروع يستهدف العاطلين عن العمل ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 55 عاماً"، مبيناً أن "الأولوية في الاستفادة من الأكشاك ستكون للخريجين العاطلين عن العمل، فضلاً عن المسجلين على منصة مهن للباحثين عن العمل".
وأوضح أن "من أبرز شروط التقديم أن يكون المتقدم من سكنة قضاء
الرمادي
حصراً"، مشيراً إلى أن "المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط بإمكانهم مراجعة مديرية العمل والشؤون الاجتماعية وتقديم طلباتهم".
وبين أن "موقع التقديم سيكون في مقر مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في قضاء الرمادي، بالقرب من محكمة الرمادي"، داعياً "الراغبين من الفئات المشمولة إلى مراجعة المديرية والاستفادة من فرصة التقديم على الأكشاك المخصصة لهم".
وأكد الذيابي أن "توفير مثل هذه المشاريع يمثل خطوة مهمة في دعم العاطلين عن العمل، من خلال الانتقال من مرحلة البحث عن فرصة عمل إلى توفير مساحة لممارسة نشاط اقتصادي والحصول على مصدر دخل، لاسيما بالنسبة للخريجين والباحثين المسجلين ضمن قاعدة بيانات الباحثين عن العمل".
وأضاف أن "مشروع الأكشاك يأتي ضمن توجهات
وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية لدعم الفئات الباحثة عن العمل، وتوفير فرص اقتصادية تسهم في تحسين المستوى المعيشي وتعزيز قدرة المواطنين على إقامة مشاريع وممارسة مهن توفر لهم دخلاً مستقراً".
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