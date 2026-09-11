توضيح رسمي بشان اسعار المنتجات النفطية

وقالت الشركة في بيان ورد لـ ، انها "تود ان تبين للرأي العام ان ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول اسعار المنتجات النفطية خاص بدوائر الدولة وباقي القطاعات".واضافت انه "لا يشمل المنتجات النفطية المجهزة للمواطنين التي بقت على أسعارها المدعومة والمعروفة للجميع".