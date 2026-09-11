الرصاص يطال النزاهة في ذي قار.. اعتداء مسلح يستهدف منزل رئيس اللجنة

وذكر بيان صادر عن رئيس الهيئة وأعضائها ورد لـ ، استنكارهم الشديد لهذا الاعتداء، معربين عن تضامنهم الكامل مع العمري ومؤكدين رفضهم القاطع لمثل هذه الأفعال التي تمثل تجاوزاً على هيبة الدولة وتهديداً للأمن والاستقرار في المحافظة.وطالبت الهيئة خلال البيان بالإسراع في ملاحقة مرتكبي الاعتداء، وكشف ملابساته وتقديمهم إلى العدالة، مشددة على أن "هذه الأعمال لن تثني المؤسسات الحكومية عن أداء واجباتها ومواصلة العمل في خدمة أبناء وترسيخ سيادة القانون".