النزاهة تضبط مدير قسم الاستثمار في بلدية تكريت لهذا السبب

الهيئة أشارت، في حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذها ، إلى إلقاء القبض على مدير قسم الاستثمار في مُديريَّة بلديَّة ؛ وذلك لإقدامه على ترويج معاملاتٍ استثماريَّةٍ لمنح قطع أراضٍ عن طريق المُساطحة دون استحصال المُوافقات الأصوليَّة اللازمة، خلافاً للقانون.وأضافت إنَّ الفريق تمكَّن، خلال العمليَّة التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ صادرةٍ عن قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، من ضبط مجموعةٍ من الأوليَّات التي تخصُّ بلديَّة تكريت في دار سكن المُتَّهم، فضلاً عن مبالغ ماليَّةٍ بالدينار والدولار، ومجموعةٍ من المصوغات الذهبيَّة، لافتةً إلى قرار المُختصّ بتوقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.