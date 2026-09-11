خبر يخص تحديث بيانات المتقاعدين

وقال معاون رئيس حسام خماس في تصريح نشرته وتابعته ، إنه "في إطار خطة الهيئة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، ولتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين، واعتماداً على البرامج الإلكترونية في جميع أعمالها، وتنفيذاً لتوجيهات وزير المالية المحترم باستكمال إجراءات الأتمتة تم إطلاق رابط إلكتروني عبر منصة "بوابة أور" التابعة لمركز البيانات الوطني في لمجلس الوزراء لتحديث بيانات المتقاعدين وخلفهم من المستفيدين، خلال مدة قدرها (90) يوماً من تاريخ إطلاق الرابط".وأضاف، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن جملة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لدعم شريحة المتقاعدين، إذ سيتم من خلالها إطلاق حزمة خدمات إلكترونية للمتقاعدين والمستفيدين داخل وخارجه، دون الحاجة إلى مراجعة مديريات الهيئة وتحمل عناء السفر والمراجعة".ودعا خماس "المتقاعدين وخلفهم بضرورة تحديث بياناتهم بدقة عالية عبر رابط سيتم نشره على الموقع الرسمي للهيئة مطلع الأسبوع القادم مع مقطع فيديو يوضح عملية التحديث".