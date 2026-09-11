مناطق عراقية بلا كهرباء غداً

وقالت الوزارة في بيان، إن "الانقطاع سيستمر من الساعة 4:00 فجراً حتى 10:00 صباحاً؛ بسبب أعمال صيانة تكميلية على خطوط نقل الطاقة بجهد 132 كيلوفولت بين ودهوك".وأوضحت، أن "أعمال الصيانة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الشبكة وضمان استمرارية تجهيز الطاقة".