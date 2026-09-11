مستشفيان عراقيان ينضمان إلى تحالف “سانت جود” العالمي لعلاج أورام الأطفال

وقالت الهيئة في بيان، إن الخطوة جاءت عقب توقيع اتفاقية تعاون علمي وطبي مع مستشفى الأمريكي لأبحاث الأطفال، بهدف نقل أحدث البروتوكولات والإرشادات العلاجية العالمية في مجال أورام الأطفال وأمراض الدم وزراعة نخاع إلى .وأضافت أن الاتفاقية تتضمن تبادل الخبرات والبروتوكولات العلاجية، وبرامج الزمالة والتدريب الطبي المستمر، فضلاً عن دعم البحوث العلمية المشتركة، مبينة أن الشراكة ستسهم في تطوير الرعاية الطبية المقدمة للأطفال المصابين بالسرطان وتقليل حاجتهم إلى السفر خارج العراق لتلقي العلاج.وأشارت إلى أن مستشفى سانت جود يمتلك خبرة تتجاوز 60 عاماً في البحث والعلاج الأكاديمي، ويحقق نسب شفاء تتجاوز 80 بالمئة بين مرضاه.