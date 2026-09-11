تفاصيل جديدة حول حادثة التراث.. انهاء خدمات الحارسين وموافقات للقبض عليهما

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو تظهر فيه الحادثة التي أثارها عناصر إحدى الشركات الأمنية الخاصة".

وأضاف البيان، أنه "فور متابعة المقطع المتداول والوصول إلى محل الحادث للوقوف على ملابساته، اتخذت الخاصة في الإجراءات اللازمة".

وتابع البيان، أن "الشركة المعنية بالحادث هي شركة مجازة رسمياً من قبل الوزارة، ومن خلال التدقيق مع المدير المفوض للشركة، تبيّن أن الشخص الذي قام بالتصوير كان متوقفاً بسيارته أمام نقطة الحرس الخاص بمقر الشركة، حيث نشب جدال ونقاش بينه وبين الحراس، تخلله سب وقذف وفقاً لادعاء عناصر الحراسة".

وواصل البيان، أن "إدارة الشركة الأمنية قررت عقب إكمال تحقيقاتها الداخلية، إنهاء خدمات الحارسين الأمنيين الظاهرين في مقطع الفيديو، كما أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية استحصلت الموافقات القضائية لإلقاء القبض على العنصرين الأمنيين، وضبط قطعة السلاح الظاهرة في مقطع الفيديو".

وأكدت وزارة الداخلية، وفقًا للبيان، "استمرارها في متابعة التزام جميع الشركات الأمنية الخاصة وعناصرها بالضوابط والقوانين النافذة، وعدم التهاون مع أي تجاوز للصالح العام أو أمن المواطنين".