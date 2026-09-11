النفط تنفي رفع أسعار المنتجات النفطية المجهزة للمواطنين

وذكر بيان للوزارة، أن "ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن أسعار المنتجات النفطية، يتعلق بالأسعار المعتمدة للجهات والدوائر الحكومية والقطاعات الأخرى، ولا يشمل المنتجات النفطية المجهزة للمواطنين".وأكد أن "أسعار المنتجات النفطية المخصصة للمواطنين لم يطرأ عليها أي تغيير، وما زالت تباع بالأسعار المدعومة المعتمدة والمعروفة لدى الجميع".واهابت الوزارة بـ "المواطنين ووسائل الإعلام اعتماد المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، وعدم الانجرار وراء الأخبار أو المنشورات غير الدقيقة التي قد تسبب اللبس أو إثارة القلق".