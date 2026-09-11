بتوجيه من الزيدي.. اغلاق منفذ الشلامجة بشكل مؤقت

وقال المصدر لـ ، انه "لاسباب غير معروفة تم اغلاق منفذ الشلامجة بشكل مؤقت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة ".وتابع ان "الاغلاق يشمل المسافرين والبضائع".