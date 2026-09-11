توجيه حكومي بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان واعفاء قائد عملياتها

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح وجّه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق ".وتابع ان "الزيدي أمر بإعفاء من منصبه، على خلفية ثبوت انطلاق الاعتداءات التي طالت الأشقاء في من أحد المواقع داخل المحافظة".