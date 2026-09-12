أمطار غدا في مناطق عراقية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا على العموم وغائما جزئيا في مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة في اقسامها الشرقية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الاثنين سيكون صحو على العموم مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق".وأضافت ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا على العموم والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون صحوا على العموم والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق".