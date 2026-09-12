وزير السيد الصدر: لا يستفزنكم القوم ولا تكونوا عوناً للفاسدين

وقال في تدوينة على منصة (X) "لا يستفزنكم القوم.. فهم يريدون تغطية سوءتهم بفتنتكم".وأضاف "فلا تكونوا عوناً للفاسدين ولمن يريد النيل من سلامة وحافظوا على وحدتكم وعلى وطنكم.. واتركوهم في غيهم يعمهون".وتابع "نحن وانتم فوق ما يقولون والله فوقنا يحكم بالعدل والإحسان.. وهو يحكم بيننا وبينهم بالحق في الدين والدنيا والآخرة".