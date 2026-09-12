التربية تصدر قرارا يخص مواقع المؤسسات الأهلية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " العام والاهلي والاجنبي نقلت خدمة نقل مواقع المؤسسات التربوية الأهلية إلى منصة "أور" الحكومية الإلكترونية، لتصبح عملية تقديم الطلبات متاحة رقميا عبر الخدمة المعتمدة".وأضافت ان "الخدمة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 9 أيلول 2026، ضمن توجه وزير التربية نحو رقمنة الخدمات التربوية وتيسير الإجراءات أمام أصحاب المؤسسات الأهلية"، داعية "أصحاب المؤسسات الراغبين بنقل مواقع مؤسساتهم إلى تقديم الطلبات عبر منصة "أور" حصرا، من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للخدمة".