الإعمار تحدد موعد إنجاز طريق بغداد - كربلاء

وقال مدير عام عمار ، في بيان، إن "مجسر الدلة سيُنجز نهاية الشهر المقبل، مبيناً أن الأعمال المتبقية تتركز في المجسر ومقترباته، إلى جانب الإكساء الأسفلتي والإنارة والتأثيث".وأوضح أن طول الطريق يبلغ 21 كم، ويتضمن إنشاء مجسر الدلة بطول 600 متر ومجسر بطول 646 متراً، ضمن مشروع يُعد من المشاريع الاستراتيجية لخدمة الزيارات المليونية.