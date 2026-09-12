مجدداً.. إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع ايران

وقال المصدر لـ ، إن "إغلاق المنفذ جاء وسط إجراءات أمنية مشددة في المحافظة، على خلفية التطورات الأخيرة والتحقيقات المتعلقة بانطلاق هجمات استهدفت من داخل الأراضي العراقية".ويُعد منفذ الشيب من أبرز المعابر الحدودية بين وإيران، ويقابله من الجانب الإيراني منفذ چذابة في محافظة .