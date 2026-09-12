توضيح جديد من هيئة المنافذ بشأن اغلاق عدد من المنافذ الحدودية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، "نود أن نوضح بان الإجراءات المتخذة في عدد من المنافذ الحدودية مع الجانب الإيراني هي إجراءات مؤقتة، جاءت لأمور تنظيمية وتأهيلية تهدف إلى إعادة تنظيم العمل داخل هذه المنافذ ورفع مستوى الجاهزية وتطوير آليات التدقيق والسيطرة، بما يضمن انسيابية حركة المسافرين والبضائع وفق الإجراءات المعتمدة".وأضاف ان "حركة العبور مع الجانب الإيراني لم تتوقف، ومستمرة بالعمل في منفذي والمنذرية على مدار 24 ساعة وتتم من خلالهما حركة المسافرين والتبادل التجاري بانسيابية عالية"، مبينة ان "ذلك جاء في الوقت الذي تشهد فيه المنافذ مراجعة دورية لواقع المنافذ الحدودية واحتياجاتها التنظيمية والفنية، وبالتنسيق مع جميع الدوائر والأجهزة العاملة فيها، بما يعزز أمن الحدود ويحافظ في الوقت نفسه على انسيابية الحركة التجارية وحركة المواطنين".واكدت انها "تعمل على استكمال المتطلبات التنظيمية والتأهيلية في المنافذ الأخرى، تمهيداً لإعادة العمل فيها حال استكمال الإجراءات المطلوبة، وبما يحقق أعلى درجات التنظيم والسيطرة والانسيابية".فيما أشار رئيس الهيئة الفريق الى ان "حركة العبور والتجارة مع الجانب الإيراني لم تتوقف ومستمر بالعمل على مدار 24 ساعة في منفذي زرباطية والمنذرية.