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وزير التعليم العالي يوجه بإجراءات لضمان رصانة التعليم في كليات الطب بالجامعات الأهلية

محليات

2026-09-12 | 13:05
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
وزير التعليم العالي يوجه بإجراءات لضمان رصانة التعليم في كليات الطب بالجامعات الأهلية
1,355 شوهد

وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة، عبد الحسين الموسوي، اليوم السبت، باتخاذ كافة الإجراءات العلمية والإدارية التي تضمن رصانة التعليم في كليات الطب في الجامعات الأهلية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة، عبد الحسين الموسوي، وجه = باتخاذ كافة الإجراءات العلمية والإدارية التي تضمن رصانة التعليم في كليات الطب في الجامعات الأهلية".


وأكد الوزير خلال مصادقته على محضر لجنة الكشف الخاصة بكليات الطب في الجامعات الأهلية على "ضرورة التزام هذه الكليات بمعايير الرصانة العلمية والتدريب السريري الذي يضمن تخريج طلبة مؤهلين لرفد المستشفيات العراقية بأطباء كفاء.

وفي هذا السياق، فقد صادق الوزير على ما يلي:

أولاً: توجيه الإنذار إلى كليات الطب السبع في الجامعات الأهلية، وكلٍ حسب الملاحظات المؤشرة في تقرير لجنة الكشف الوزارية، لإزالة هذه المخالفات خلال مدة أقصاها يوم 15 تشرين الأول القادم، وبخلافه يتم تعليق القبول في هذه الكليات السبع.

ثانياً: بخصوص كليات الطب التي لديها مستشفى عامل، فقد صادق معالي الوزير على أن تستكمل هذه الكليات الملاحظات والمتطلبات الضرورية لإنجاح العملية التعليمية والتدريبية وفق محاضر الكشف التي قدمتها اللجنة الوزارية خلال مدة الإنذار.

ثالثاً: الجامعات الأهلية التي لديها كلية طب ولا تمتلك مستشفى جامعياً، يتوجب عليها تهيئة مستشفى تعليمي من خلال التعاقد مع وزارة الصحة لتطوير إحدى مستشفياتها وفق الضوابط المعتمدة وتأهيلها لتكون مستشفى تعليمياً مخصصاً لتدريب طلبة الكلية، على أن تتولى وزارة الصحة إدارة وتشغيل المستشفى وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وعلى أن تقدم الكلية الأهلية ما لا يقل عن مبلغ مليار دينار عراقي سنوياً لغرض إدامة وتأهيل المستشفى.

رابعاً: التأكيد على أن أعداد الطلبة المقبولين في كليات الطب لا تحدد بصورة جزافية أو بأرقام ثابتة وإنما ترتبط بالطاقة الاستيعابية الفعلية للكلية ومستشفى التدريب وبما يتوافق مع الضوابط النافذة والملاك التدريسي الأساسي. ويكون عدد أسرة المستشفى عاملا أساسيا في تحديد الطاقة الاستيعابية على وفق النسبة المعتمدة البالغة ثلاثة طلبة لكل سرير مشغول سنوياً لمجموع مراحل الدراسة مع مراعاة متطلبات الملاك التدريسي والمعايير الأكاديمية.
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