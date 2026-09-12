انسحاب لجنة التحقيق بحادثة المسيرات من بادية الطيب لمركز ميسان.. هذا ما حدث!

وقال المصدر لـ ، إنه " المكلفة بالتحقيق والبحث الجنائي في بادية انسحبت واستقرت في بانتظار أوامر القائد العام للقوات المسلحة ".وتابع، أن "اللجنة لم تفصح عن تقريرها الأمني والجنائي وأبلغت بمجريات ما توصلت له وسط تكتم كبير على المعلومات"، مشيرا الى انه "من المحتمل أن تعود اللجنة يوم غد الأحد إلى بادية الطيب لاستكمال التحقيقات الجنائية".