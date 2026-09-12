مكتب السيد السيستاني يحدد موعد غرة شهر ربيع الآخر 

وذكر المكتب في بيان، ورد لـ ، أنه "يعلن مكتبُ سماحة آية الله العظمى السيد السيستانـي (دام ظلُّهُ) فــي النجفِ الأشرفِ أنَّ يومَ غدٍ الأحد الموافق (9/13/ 2026م) هو الأوّل من شهر لعام 1448هـ".