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خبر سار يخص المهتمين بتوقعات الطقس
محليات
2026-09-13 | 02:27
Alsumaria Tv
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1,046 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم الاحد، انخفاضا في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "غداً الاثنين سيكون الطقس صحواً على العموم مع بعض الغيوم في الاقسام الشمالية الشرقية من
المنطقة الشمالية
، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".
وأشارت إلى أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".
وتابعت، أن "يومي الاربعاء والخميس سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة للأيام السابقة".
وأضافت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين ستتراوح بين 37-45".
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