خبر سار يخص المهتمين بتوقعات الطقس

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "غداً الاثنين سيكون الطقس صحواً على العموم مع بعض الغيوم في الاقسام الشمالية الشرقية من ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأشارت إلى أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".وتابعت، أن "يومي الاربعاء والخميس سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة للأيام السابقة".