بينها استئناف دخول المسافرين.. الإعلام الأمني تصدر 4 قرارات تخص ثلاثة منافذ حدودية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على توجيهات رئيس القائد العام للقوات المسلحة علي فالح ، وبعد إجراء مراجعة لواقع عمل المنافذ الحدودية وتحديد احتياجاتها التنظيمية والفنية، وبالتنسيق مع جميع الدوائر والأجهزة العاملة فيها، وبما يعزز أمن المنافذ ويحافظ في الوقت نفسه على انسيابية الحركة التجارية وحركة المواطنين ،ندرج أدناه توقيتات استكمال المتطلبات التنظيمية والتأهيلية في منافذ (الشلامجة ومندلي والشيب)، تمهيداً لإعادة العمل فيها وفق الإجراءات المطلوبة، وبما يحقق أعلى درجات التنظيم والسيطرة والانسيابية".واضافت "بعد التنسيق والتكامل بين للقوات المسلحة وهيئة المنافذ الحدودية فيما يخص تنظيم واستكمال تحديثات الأنظمة والبرامج والإجراءات المعتمدة بالعمل داخل المنافذ الحدودية المشار إليها أعلاه، تقرر الآتي:1- استئناف دخول المسافرين من منافذي (الشيب والشلامجة) اعتباراً من فجر يوم الأحد 2026/9/13 الساعة السادسة صباحاً.2- استئناف التجارة في منفذ الشلامجة اعتباراً من يوم الاثنين المصادف 2026/9/14 الساعة السادسة صباحاً.3- استئناف التجارة في منفذ مندلي اعتباراً من يوم الثلاثاء المصادف 2026/9/15 الساعة السادسة صباحاً.4- استئناف التجارة في منفذ الشيب الحدودي يوم الخميس المصادف 2026/9/17 الساعة السادسة صباحاً.واكدت ان "حركة العبور والتجارة مع الجانب الإيراني لم تتوقف، ومستمرة بالعمل على مدار 24 ساعة في منفذي والمنذرية".