السليمانية.. تأجيل محاكمة شيخ جنكي إلى الـ 17 أيلول

وأكد عضو ، المحامي دانا تقي الدين، أن الجلسة المرتقبة ستخصص للاستماع إلى إفادات شيخ ، وشقيقه بولاد شيخ جنكي، إضافة إلى القيادي ريبوار حامد حاجي، بعد تأجيل المحاكمة لثلاث مرات متتالية خلال أقل من شهر، بحسب ما نقلت وسائل اعلام كردية.وأوضح تقي الدين أن موكله يواجه اتهامات وفق المادتين 406 و56 من قانون العقوبات العراقي، إلا أن محاكمته في الجلسة المقبلة ستقتصر على المادة 56 المتعلقة بـ"الاتفاق الجنائي لارتكاب جرائم".كاشفاً عن إعداد فريق الدفاع عشرات الوثائق الثبوتية لدحض التهم ومنع إصدار أحكام جديدة بحقه.وتعود جذور القضية إلى ليلة 22 آب 2025، عندما شهد محيط فندق "لالەزار" في مواجهات مسلحة عنيفة بين قوات بقيادة ومسلحين تابعين لشيخ جنكي، انتهت باعتقاله والعشرات من أنصاره وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.وعلى الرغم من انطلاق أولى جلسات المحاكمة في 12 كانون الثاني 2026 وعقد ثلاث جلسات سابقة، لا يزال الملف المكون من 800 صفحة عالقاً دون حسم بعد مرور أكثر من عام، وسط تعقيدات إضافية ناجمة عن استمرار غياب المشتكين عن حضور الجلسات.