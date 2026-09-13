السليمانية.. تأجيل محاكمة شيخ جنكي إلى الـ 17 أيلول

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
06:00 AM
الى
06:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
زلزال يهز مقاطعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-575851-639248837690529937.jpg
السليمانية.. تأجيل محاكمة شيخ جنكي إلى الـ 17 أيلول
محليات
2026-09-13 | 04:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
60 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
حددت محكمة جنايات
السليمانية
الثانية، يوم الخميس القادم الموافق 17 أيلول، موعداً لعقد جلسة المحاكمة القادمة لرئيس تحالف "جبهة الشعب" المعتقل،
لاهور
شيخ
جنكي
، وعدد من موقوفي أحداث "لالەزار"، حيث من المقرر الاستماع إلى إفادته وأقوال شقيقه لأول مرة منذ بدء إجراءات التقاضي.
وأكد عضو
فريق الدفاع
، المحامي دانا تقي الدين، أن الجلسة المرتقبة ستخصص للاستماع إلى إفادات
لاهور
شيخ
جنكي
، وشقيقه بولاد شيخ جنكي، إضافة إلى القيادي ريبوار حامد حاجي، بعد تأجيل المحاكمة لثلاث مرات متتالية خلال أقل من شهر، بحسب ما نقلت وسائل اعلام كردية.
وأوضح تقي الدين أن موكله يواجه اتهامات وفق المادتين 406 و56 من قانون العقوبات العراقي، إلا أن محاكمته في الجلسة المقبلة ستقتصر على المادة 56 المتعلقة بـ"الاتفاق الجنائي لارتكاب جرائم".
كاشفاً عن إعداد فريق الدفاع عشرات الوثائق الثبوتية لدحض التهم ومنع إصدار أحكام جديدة بحقه.
وتعود جذور القضية إلى ليلة 22 آب 2025، عندما شهد محيط فندق "لالەزار" في
السليمانية
مواجهات مسلحة عنيفة بين قوات
الاتحاد الوطني الكردستاني
بقيادة
بافل طالباني
ومسلحين تابعين لشيخ جنكي، انتهت باعتقاله والعشرات من أنصاره وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وعلى الرغم من انطلاق أولى جلسات المحاكمة في 12 كانون الثاني 2026 وعقد ثلاث جلسات سابقة، لا يزال الملف المكون من 800 صفحة عالقاً دون حسم بعد مرور أكثر من عام، وسط تعقيدات إضافية ناجمة عن استمرار غياب المشتكين عن حضور الجلسات.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
العبودي: الزيدي رفض تأجيل انسحاب التحالف الدولي وملف الفصائل سينتهي قبل 30 أيلول
05:55 | 2026-08-31
اخر التطورات.. تأجيل محاكمة فضل شاكر بسبب تدهور حالته الصحية
12:14 | 2026-06-30
محكمة نيويورك تحدد موعد محاكمة مادورو وزوجته
15:29 | 2026-07-22
إحالة متهم بقتل أسرة من 4 أفراد إلى محاكمة عاجلة
12:13 | 2026-08-12
السليمانية
تأجيل محاكمة شيخ جنكي إلى الـ 17 أيلول
الاتحاد الوطني الكردستاني
الاتحاد الوطني
السومرية نيوز
بافل طالباني
فريق الدفاع
سومرية نيوز
بات العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر يخص تحديث بيانات المتقاعدين
محليات
38.43%
06:24 | 2026-09-11
خبر يخص تحديث بيانات المتقاعدين
06:24 | 2026-09-11
جدل "صورة صدام".. بيان رسمي يكشف ما جرى خلال حفل في بغداد
أمن
22.99%
09:06 | 2026-09-11
جدل "صورة صدام".. بيان رسمي يكشف ما جرى خلال حفل في بغداد
09:06 | 2026-09-11
معلومات جديدة حول استهداف السعودية من العراق
أمن
22.66%
08:00 | 2026-09-12
معلومات جديدة حول استهداف السعودية من العراق
08:00 | 2026-09-12
مناطق عراقية بلا كهرباء غداً
محليات
15.92%
08:49 | 2026-09-11
مناطق عراقية بلا كهرباء غداً
08:49 | 2026-09-11
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الباب الشرقي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-13
ناس وناس
منطقة الباب الشرقي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-12
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
Live Talk
الشباب والقروض الاستهلاكية: حل سريع أم بداية أزمة مالية؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-10
Live Talk
الشباب والقروض الاستهلاكية: حل سريع أم بداية أزمة مالية؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-10
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
عشرين
مخاض الاستكمال وتحديات السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٦٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-08
عشرين
مخاض الاستكمال وتحديات السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٦٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-08
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة الباب الشرقي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-13
ناس وناس
منطقة الباب الشرقي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-12
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
Live Talk
الشباب والقروض الاستهلاكية: حل سريع أم بداية أزمة مالية؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-10
Live Talk
الشباب والقروض الاستهلاكية: حل سريع أم بداية أزمة مالية؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-10
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
عشرين
مخاض الاستكمال وتحديات السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٦٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-08
عشرين
مخاض الاستكمال وتحديات السـ لاح - عشرين م٥ - الحلقة ٦٤ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-08
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
اخترنا لك
وزير المالية تعلن إطلاق 500 مليار دينار من مستحقات المزارعين لشهر أيلول الحالي
05:39 | 2026-09-13
"رقم قياسي".. العراق يحرز المركز الأول في بطولة العالم للجامعات لرفع الأثقال
05:25 | 2026-09-13
هيئة الإعلام تطرح مسودة "تنظيم المحتوى الرقمي" للاستشارة العامة
05:22 | 2026-09-13
أمر قبض بحق المتهم "أوميد حاجي" لتورطه بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
05:04 | 2026-09-13
رابطة المولدات في النجف تستنكر تخفيض التسعيرة إلى 13 ألف دينار (فيديو)
04:56 | 2026-09-13
بسبب تأخر الرواتب.. متعاقدو تربية البصرة يعلنون الاعتصام المفتوح أمام المديرية
04:53 | 2026-09-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.