في اليوم العالمي للقانون.. القضاء: سيادة القانون ركيزة أساسية لبناء الدولة

وقال المجلس في بيان بمناسبة اليوم العالمي للقانون، المصادف 13 ، إن "سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية لبناء الدولة وترسيخ مؤسساتها، وضمان الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.وأضاف البيان أن "القضاء العراقي يجدد في هذه المناسبة التزامه بأداء رسالته الدستورية في إعلاء القانون وصون الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، بما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويكرس مبدأ خضوع الجميع للقانون دون تمييز.