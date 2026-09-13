الزراعة توجه رسالة للمواطنين: اشتروا اللحوم المختومة

وقال المتحدث باسم الوزارة قصي الحطاب في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة تمتلك لجاناً رقابية تابعة لدائرة البيطرة تتولى متابعة محال القصابة والمجازر المعتمدة ببغداد والمحافظات"، مبيناً أن "الفرق الرقابية تنفذ جولات ميدانية بصورة مستمرة".وأكد "اتخاذ إجراءات صارمة بالتنسيق مع القوات الأمنية، بحق منفذي عمليات الذبح العشوائي أو أي ممارسات مخالفة للضوابط البيطرية"، لافتا الى "امتلاك الوزارة محاجر بجميع المنافذ الحدودية، والتي تعمل بالتنسيق مع القوات الأمنية، بهدف تشديد الرقابة على حركة الماشية ومنتجاتها الداخلة إلى البلاد، والتأكد من مطابقتها للمتطلبات والشروط البيطرية المعتمدة".وأوضح الحطاب أن "الثروة الحيوانية وقطاع اللحوم فيها يواجهان تحديات كبيرة نظراً لارتباطهما المباشر بالأمن الغذائي وصحة المواطنين، الأمر الذي يتطلب استمرار الإجراءات الرقابية والوقائية على امتداد سلسلة إنتاج وتداول اللحوم".وأشار إلى "استمرار الوزارة بتنفيذ إجراءاتها للحد من مخاطر الإصابة بالحمى النزفية، من خلال تكثيف حملات الرش باستخدام مبيد (المثرين) للأبقار والجاموس، فضلاً عن عمليات تغطيس الأغنام والماعز، كاشفاً عن تجهيز المستشفيات البيطرية بجميع احتياجاتها من المبيدات ومستلزمات الوقاية الشخصية المستخدمة أثناء عمليات المكافحة والرش".ودعا المتحدث باسم الوزارة، المواطنين إلى "توخي الحذر عند شراء اللحوم، والاعتماد على المحال والمجازر الموثوقة والمرخصة، والتأكد من وجود البيطري الرسمي على اللحوم، كونه مؤشراً على خضوعها للفحص والإجراءات المعتمدة"، مشدداً "إحكام الوزارة لسيطرتها الرقابية على القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية".