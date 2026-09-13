بغداد.. افتتاح 4 مدارس حديثة في الكرخ الثالثة

وتضمنت المدارس المفتتحة كلاً من (مدرسة الابتدائية المختلطة، متوسطة قنيطرة للبنات، متوسطة الوفاء للبنات، ومدرسة النبراس الابتدائية). صُمم كل مبنى مدرسي وفق أحدث المواصفات الهندسية والتجهيزات الفنية، على النحو التالي:يتكون كل مبنى من ثلاثة طوابق تضم 18 صفاً دراسياً، إلى جانب جناح إداري متكامل، ومجاميع صحية للطلبة والكوادر التدريسية، استعلامات، وبيت مخصص للحارس.تم تزويد المدارس بأثاث مدرسي حديث يشمل الرحلات والسبورات الاعتيادية والذكية، فضلاً عن أجهزة الحاسوب، الطابعات، ومعدات الاستنساخ.جهزت الأبنية بجميع وسائل الراحة والأمان، من بينها أجهزة التبريد، منظومة مبكر، سلالم طوارئ، شبكة مراقبة، إضافة إلى توفير محولات ومولدات كهربائية خاصة بكل مدرسة لضمان استمرار واستقرار الطاقة.