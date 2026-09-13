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أمانة بغداد: حملة كبرى لزراعة 190 ألف شجرة
محليات
2026-09-13 | 04:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
58 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اعلنت أمانة
بغداد
، اليوم الاحد، عن استعدادها حملة كبرى لزراعة 190 ألف شجرة ضمن جهود زيادة المساحات
الخضراء
في العاصمة خلال الشهر المقبل، فيما بدأت أعمال صيانة شاملة للمنشآت والخطوط المختصة لمختلف مناطق بغداد، استعداداً للموسم الشتوي.
وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، بأن "الأمانة تعمل حالياً على تهيئة وتحديد الأماكن المناسبة لزراعة الأشجار بعد توفير البنى التحتية اللازمة لاسيما منظومات السقي، سواء التي تعمل بطريقة الري بالتنقيط أو الرش، بما يضمن استدامة الأشجار المزروعة والحفاظ عليها".
وتابع أنه "تم اعتماد أنواع نباتية تتلاءم مع الأجواء وتوفر الظل منها (الالبيزيا) و(العفاشيا) و(الكالبتوس)"، مشيراً إلى أن "التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة دفعا الأمانة إلى اعتماد استراتيجية لزيادة المساحات
الخضراء
وزراعة الأشجار المعمرة".
ودعا الجنديل جميع المواطنين والفعاليات المجتمعية إلى "المشاركة في التشجير"، كاشفاً عن أن "الأمانة ستعمل على اشراك المتطوعين ومنظمات
المجتمع المدني
وطلبة المدارس والجامعات في هذه الحملة، اسهاماً في انجاحها وتحقيق أهدافها المتمثلة بزيادة الغطاء النباتي".
وفي إطار الاستعدادات المبكرة للموسم الشتوي، أعلن تفعيل
غرفة العمليات
الخاصة لمتابعة الإجراءات التي باشرت بها
الدوائر البلدية
لصيانة محطات سحب مياه الصرف الصحي الحاكمة والخطوط الناقلة الرئيسة والفرعية والمشبكات، فضلاً عن عمليات إصلاح التخسفات.
وأوضح المتحدث باسم الأمانة أن "فرق الدائرة تعمل ايضاً على تنظيف وتهيئة شبكة تصريف مياه الأمطار لتصريف أكبر كمية من الممكن هطولها خلال
الشتاء
المقبل".
ونوه بانه "تم تحديد أماكن الخلل التي ظهرت خلال الموسم الشتوي السابق ووضع معالجات لها تمثلت بإنشاء خطوط طوارئ جديدة، فضلاً عن إضافة شبكات إلى منظومة المجاري بهدف تعزيز قدرتها على استيعاب اي كميات من الأمطار"، لافتاً إلى أن "جميع الإجراءات والاستعدادات تنفذ بشكل يومي من خلال أقسام المجاري التابعة للدوائر البلدية".
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