نجاح جديد للزيدي.. العراق يستعيد 13 مليون دولار من فرنسا

وأكد رئيس محمد في بيان، إنَّ "عمليَّة الاسترداد جاءت ثمرةً للمتابعات والإجراءات التي اضطلع بها الصندوق بالتنسيق والتعاون مع الجهات الدوليَّة والمحليّة ذات العلاقة، مُبيّناً أنَّ "المبلغ المستردَّ جرى إيداعه في حسابات وزارة الماليَّة العراقيَّة بعد استكمال الإجراءات اللازمة والتنسيق مع البنك العربيّ السويسريّ".وأضاف إنّ "استعادة المبلغ تمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى الجهود التي يبذلها الصندوق في مُلاحقة الأموال العراقيَّة واستردادها من الخارج وايضاً جهود المتمثلة برئيس الوزراء "، مُؤكّداً "مواصلة العمل والتنسيق مع الجهات المعنيَّة لاستعادة الأموال والأصول العائدة للدولة وإعادتها إلى العامة.يشار إلى أن نجاح عملية استرداد الـ(13) مليون دولار يعكس فاعلية المتابعات واللقاءات التي أجراها رئيس الصندوق رئيس الاتحاديَّة على هامش مشاركته ضمن الوفد الحكومي المرافق لرئيس علي فالح في زيارته إلى الجمهورية الفرنسيَّة، في إطار الجهود الرامية إلى صون واستعادة حقوقها المالية الموجودة خارج البلاد.