توضيح حكومي بشأن غرق 18 مهاجراً عراقياً دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي

وقال الصحاف في بيان تابعته ، إنه "نتابع باهتمام بالغ وعاجل مصير (18) مهاجرا عراقيا دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي في وقت سابق"، مشيرا الى انه "استمرت جهودنا بالتنسيق مع السلطات الامنية والجهات الصحية والهلال الأحمر الليبي لتقصي مصيرهم والتأكد من معلومات افادت بغرقهم في جراء الهجرة غير عبر ليبيا ومنها إلى أوروبا".وتابع، أنه "لم تتأكد لدينا انباء غرقهم بشكل رسمي عبر السلطات المتخصصة في ليبيا"، مبينا انه "تعمل السفارة على تدقيق المعلومات بهذا الشأن والارتكان للدقة والموثوقية بشأنها عبر استقائها من مصادرنا الرسمية بالتواصل، الذي تعمل السفارة جاهدة منذ شهر التوصل اليه".